Alpes-de-Haute-Provence

Château de Simiane la Rotonde Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Début : Mardi 2025-08-12 21:00:00

2025-08-12

Mardi 12 août QUATUOR A’DAM & F. JOUBERT-CAILLET « Les Corsaires d’Elisabeth ». Chants sacrés et profanes à bord d’un vaisseau de Sa Très Gracieuse Majesté Elisabeth 1ere d’Angleterre.( XVIe siècle)

Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 80 38 28 festivalaccueil@gmail.com

English :

Tuesday, August 12: QUATUOR A’DAM & F. JOUBERT-CAILLET « Les Corsaires d’Elisabeth ». Sacred and profane songs aboard a ship of Her Most Gracious Majesty Elizabeth 1ere of England (16th century)

German :

Dienstag, 12. August: A’DAM QUATUOR & F. JOUBERT-CAILLET « Les Corsaires d’Elisabeth ». Geistliche und weltliche Gesänge an Bord eines Schiffes ihrer gnädigsten Majestät Elisabeth 1. von England( 16. Jahrhundert)

Italiano :

Martedì 12 agosto: A’DAM QUARTET & F. JOUBERT-CAILLET « Les Corsaires d’Elisabeth ». Canti sacri e profani a bordo di una nave di Sua Maestà Elisabetta I d’Inghilterra (XVI secolo)

Espanol :

Martes 12 de agosto: A’DAM QUARTET & F. JOUBERT-CAILLET « Les Corsaires d’Elisabeth ». Canciones sacras y profanas a bordo de un barco de Su Graciosa Majestad Isabel I de Inglaterra (siglo XVI)

