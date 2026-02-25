Dans le cadre du Fermactory Festival #2 Maloya, l’esprit des femmes Film de A.L. Lemancel et S. Nativel Cinéma Casino Clamecy
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-13 20:00:00
fin : 2026-04-13 22:00:00
2026-04-13
Dans le cadre du Fermactory Festival #2 Focus cinéma de la réunion Maloya, l’esprit des femmes – Film de A.L. Lemancel et S. Nativel 52mn
Et si le maloya, la musique emblématique de la Réunion, se conjuguait au féminin ? Depuis leur Île, les artistes Nathalie Natiembé, Christine Salem, Kaloune et Dilo (EMB, quatre portraits croisés, quatre héroïnes, quatre femmes charismatiques et libres, font bouger les lignes de la musique et de la société créole
Débat en présence des réalisatrices .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
