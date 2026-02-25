Dans le cadre du Fermactory Festival #2 Maloya, l’esprit des femmes Film de A.L. Lemancel et S. Nativel Cinéma Casino Clamecy

Dans le cadre du Fermactory Festival #2 Maloya, l’esprit des femmes Film de A.L. Lemancel et S. Nativel

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 20:00:00

fin : 2026-04-13 22:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Dans le cadre du Fermactory Festival #2 Focus cinéma de la réunion Maloya, l’esprit des femmes – Film de A.L. Lemancel et S. Nativel 52mn

Et si le maloya, la musique emblématique de la Réunion, se conjuguait au féminin ? Depuis leur Île, les artistes Nathalie Natiembé, Christine Salem, Kaloune et Dilo (EMB, quatre portraits croisés, quatre héroïnes, quatre femmes charismatiques et libres, font bouger les lignes de la musique et de la société créole

Débat en présence des réalisatrices .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans le cadre du Fermactory Festival #2 Maloya, l’esprit des femmes Film de A.L. Lemancel et S. Nativel

L’événement Dans le cadre du Fermactory Festival #2 Maloya, l’esprit des femmes Film de A.L. Lemancel et S. Nativel Clamecy a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Clamecy Haut Nivernais