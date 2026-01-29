Dans le cadre du festival autour d’elles conte musical Silence, pas maintenant . Redon

Dans le cadre du festival autour d’elles conte musical Silence, pas maintenant .

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 19:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Conte musical sur le syndrome prémenstruel, intégrant une écoute de témoignages et un conte à la guitare. Ce moment où Boum badaboum te voilà projetée dans la faille abyssale de la nullitude exacerbée. Où ton corps se transforme en vieille serpillère et ne souhaite qu’une chose rester tapi dans son placard, bien caché. Tous les mois, la même rengaine. Conté par Solène Ortiz. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

