DANS LE CADRE DU FESTIVAL TOULOUSE POLAR DU SUD. EN PRÉSENCE DE LA LIBRAIRIE DE LA RENAISSANCE. LA RENCONTRE SERA SUIVIE D’UNE SÉANCE DE DÉDICACES MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses samedi 11 octobre 2025.
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Libération Seysses Haute-Garonne
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Venez découvrir se Spectacle Chanconté.
Spectacle Chanconté par Sophie Decaune, mise en scène de David Tormena. .
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Libération Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63
English :
Come and discover the Chanconté Show.
German :
Kommen Sie und entdecken Sie se Spectacle Chanconté.
Italiano :
Venite a scoprire lo spettacolo Chanconté.
Espanol :
Venga a descubrir el espectáculo Chanconté.
