Dans le cadre du Téléthon

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Lavage de voitures, Sapeurs pompiers et jeunes sapeurs pompiers, place du marché, Halle marchande de 9h-17h

Nettoyage intérieur de voiture, vente de boissons chaudes, Amicale des Résidents de la maison de retraite, place du marché, Halle marchande de 9h-17h

Vente de tartiflette à déguster sur place, Amicale du Quaïou, salle des fêtes, à partir de 19h

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

English :

Car wash, Sapeurs pompiers and jeunes sapeurs pompiers, place du marché, Halle marchande from 9h-17h

Car interior cleaning, sale of hot drinks, Amicale des Résidents de la Maison de Retraite, Place du Marché, Halle Marchande, 9am-5pm

Tartiflette for sale on site, Amicale du Quaïou, salle des fêtes, from 7pm

German :

Autowäsche, Feuerwehr und Jugendfeuerwehr, Marktplatz, Markthalle von 9-17 Uhr

Autoinnenreinigung, Verkauf von Heißgetränken, Amicale des Résidents de la maison de retraite, Marktplatz, Markthalle von 9-17 Uhr

Verkauf von Tartiflette zum Verzehr vor Ort, Amicale du Quaïou, Festhalle, ab 19 Uhr

Italiano :

Autolavaggio, Sapeurs pompiers e jeunes sapeurs pompiers, place du marché, Halle marchande dalle 9h-17h

Pulizia degli interni dell’auto, vendita di bevande calde, Amicale des Résidents de la maison de retraite, place du marché, Halle marchande dalle 9 alle 17

Vendita di tartiflette da consumare sul posto, Amicale du Quaïou, sala delle feste, dalle 19.00

Espanol :

Lavado de coches, Sapeurs pompiers y jeunes sapeurs pompiers, place du marché, Halle marchande de 9h a 17h

Limpieza interior de coches, venta de bebidas calientes, Amicale des Résidents de la maison de retraite, place du marché, Halle marchande de 9h a 17h

Venta de tartaletas para consumir in situ, Amicale du Quaïou, salle des fêtes, a partir de las 19 h

L’événement Dans le cadre du Téléthon Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-01 par OT DE LA BAIE DE SOMME