DANS LE CANAP’

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Le vendredi 6 février marque la première édition du format “Dans le canap’”, un concept inédit imaginé avec la radio Divergence un plateau média nomade, mêlant projections, discussions et radio en direct, au cœur du tiers-lieu Restanque.

Le vendredi 6 février marque la première édition du format “Dans le canap’”, un concept inédit imaginé avec la radio Divergence un plateau média nomade, mêlant projections, discussions et radio en direct, au cœur du tiers-lieu Restanque.

Pour cette soirée de lancement, Dans le canap’ accueille Franck Noto, artiste peintre depuis plus de 15 ans et cofondateur du tiers-lieu Restanque, aux côtés de son galeriste Nicolas Xavier Calu.

Pour l’occasion, l’atelier de Franck Noto sera ouvert au public pour la toute première fois, offrant une immersion rare dans son univers.

Déroulé

19h accueil du public, visite de l’atelier de Franck Noto

19h30 début de la projection et du plateau média

20h entracte, bistrot ouvert diffusion de la playlist de l’artiste

20h20 reprise du plateau média

21h30 fin du plateau média

21h30-22h atelier de Franck Noto ouvert pour ceux qui le souhaitent

Entrée gratuite sur inscription .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday February 6 marks the first edition of the Dans le canap format, a new concept devised with Divergence radio: a nomadic media platform, combining screenings, discussions and live radio, in the heart of the Restanque third-place.

L’événement DANS LE CANAP’ Montpellier a été mis à jour le 2026-01-22 par 34 OT MONTPELLIER