Dans le coeur de Georges, 15.02.2026 Salle des Associations Saint-Élier

Salle des Associations Rue du Champ Fleury Saint-Élier Eure
Début : 2026-02-15 15:00:00
2026-02-15
Dans le coeur de Georges Brassens J’ai rendez-vous avec Brassens
One-woman show de Livane
Un savoureux seule-en-scène mélangeant comédie, musique, poésie et drôlerie, faisant redécouvrir l’incroyable histoire d’amour entre Georges Brassens er son amante, Joha Heiman. .
Salle des Associations Rue du Champ Fleury Saint-Élier 27190 Eure Normandie +33 9 64 16 33 09 mairie@stelier.fr
