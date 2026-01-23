Dans le coeur de Georges, 15.02.2026 Salle des Associations Saint-Élier

Dans le coeur de Georges, 15.02.2026

Salle des Associations Rue du Champ Fleury Saint-Élier Eure

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Dans le coeur de Georges Brassens J’ai rendez-vous avec Brassens

One-woman show de Livane

Un savoureux seule-en-scène mélangeant comédie, musique, poésie et drôlerie, faisant redécouvrir l’incroyable histoire d’amour entre Georges Brassens er son amante, Joha Heiman. .

Salle des Associations Rue du Champ Fleury Saint-Élier 27190 Eure Normandie +33 9 64 16 33 09 mairie@stelier.fr

