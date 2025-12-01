DANS LE COEUR DE GEORGES

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Livane fait renaître cette incroyable histoire d’amour entre Brassens et son amante, Joha Heiman.

Un savoureux seule-en-scène qui mélange comédie, musique, poésie et drôlerie, nous faisant redécouvrir ces chansons que l’on croyait connaître !

Réservation conseillée

Livane fait renaître cette incroyable histoire d'amour entre Brassens et son amante, Joha Heiman. On découvre cet amour si singulier qui les unissait et un Brassens qui met la femme à l'honneur.

Un savoureux seule-en-scène qui mélange comédie, musique, poésie et drôlerie, nous faisant redécouvrir ces chansons que l’on croyait connaître !

Public à partir de 10 ans. Durée 1h25. Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne (15 € par personne, c’est encore mieux pour les artistes !).

Réservation 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com

PLUS DE DETAILS

14h30 Accueil à La Ronceraie par Monsieur Loyal . Entrée par le 1er portail sur le chemin qui mène aux empreintes des dinosaures.

15h00 Les portails de La Ronceraie se ferment à 15h00 car à 15h00 nous serons tous dans la salle de spectacle autour du poêle à granulés allumé.

16h25 Verre de l’amitié pour échanger et partager avec Livane.

IMPORTANT !

Le nombre de places étant limité, je vous remercie de confirmer votre présence par téléphone ou par messagerie électronique afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Nous vous remercions de vous garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village. .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Livane brings back to life the incredible love story between Brassens and his lover, Joha Heiman.

A delightful one-woman show that blends comedy, music, poetry and fun, making us rediscover the songs we thought we knew!

Reservations recommended

