DANS LE COEUR DE GEORGES Cans et Cévennes

DANS LE COEUR DE GEORGES

DANS LE COEUR DE GEORGES Cans et Cévennes dimanche 14 décembre 2025.

DANS LE COEUR DE GEORGES

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Livane fait renaître cette incroyable histoire d’amour entre Brassens et son amante, Joha Heiman. On découvre cet amour si singulier qui les unissait et un Brassens qui met la femme à l’honneur.
Un savoureux seule-en-scène qui mélange comédie, musique, poésie et drôlerie, nous faisant redécouvrir ces chansons que l’on croyait connaître !

Livane fait renaître cette incroyable histoire d’amour entre Brassens et son amante, Joha Heiman. On découvre cet amour si singulier qui les unissait et un Brassens qui met la femme à l’honneur.
Un savoureux seule-en-scène qui mélange comédie, musique, poésie et drôlerie, nous faisant redécouvrir ces chansons que l’on croyait connaître !

Public à partir de 10 ans. Durée 1h25. Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne (15 € par personne, c’est encore mieux pour les artistes !).

Réservation 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com   .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie   nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Livane brings to life the incredible love story between Brassens and his lover, Joha Heiman. We discover the singular love between them and a Brassens who puts women first.
A delightful one-woman show that blends comedy, music, poetry and wit, making us rediscover the songs we thought we knew!

L’événement DANS LE COEUR DE GEORGES Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-12-02 par Conseil Départemental