DANS LE COEUR DE GEORGES Cans et Cévennes
DANS LE COEUR DE GEORGES Cans et Cévennes dimanche 14 décembre 2025.
DANS LE COEUR DE GEORGES
Cans et Cévennes Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Livane fait renaître cette incroyable histoire d’amour entre Brassens et son amante, Joha Heiman. On découvre cet amour si singulier qui les unissait et un Brassens qui met la femme à l’honneur.
Un savoureux seule-en-scène qui mélange comédie, musique, poésie et drôlerie, nous faisant redécouvrir ces chansons que l’on croyait connaître !
Livane fait renaître cette incroyable histoire d’amour entre Brassens et son amante, Joha Heiman. On découvre cet amour si singulier qui les unissait et un Brassens qui met la femme à l’honneur.
Un savoureux seule-en-scène qui mélange comédie, musique, poésie et drôlerie, nous faisant redécouvrir ces chansons que l’on croyait connaître !
Public à partir de 10 ans. Durée 1h25. Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne (15 € par personne, c’est encore mieux pour les artistes !).
Réservation 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com .
Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie nausicaa.bouthreuil@gmail.com
English :
Livane brings to life the incredible love story between Brassens and his lover, Joha Heiman. We discover the singular love between them and a Brassens who puts women first.
A delightful one-woman show that blends comedy, music, poetry and wit, making us rediscover the songs we thought we knew!
L’événement DANS LE COEUR DE GEORGES Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-12-02 par Conseil Départemental