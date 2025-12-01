DANS LE COEUR DE GEORGES

Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Livane fait renaître cette incroyable histoire d’amour entre Brassens et son amante, Joha Heiman. On découvre cet amour si singulier qui les unissait et un Brassens qui met la femme à l’honneur.

Un savoureux seule-en-scène qui mélange comédie, musique, poésie et drôlerie, nous faisant redécouvrir ces chansons que l’on croyait connaître !

Public à partir de 10 ans. Durée 1h25. Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne (15 € par personne, c’est encore mieux pour les artistes !).

Réservation 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Livane brings to life the incredible love story between Brassens and his lover, Joha Heiman. We discover the singular love between them and a Brassens who puts women first.

A delightful one-woman show that blends comedy, music, poetry and wit, making us rediscover the songs we thought we knew!

