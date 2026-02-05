Dans le mille initiation Tir à l’arc Centre de Pleine Nature de Torchamp Torchamp

Dans le mille initiation Tir à l’arc

Centre de Pleine Nature de Torchamp 4 la richerie Torchamp Orne



Date et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20

À vos arcs, prêts, visez ! Saurez-vous tirer dans le mille ?

Ça vise, ça touche !

Prêts à devenir de véritables archers ? Venez découvrir le tir à l’arc en pleine nature et apprenez à manier l’arc et la flèche en toute sécurité avec un animateur du Centre de Pleine Nature !

Entre sous-bois et clairières, laissez-vous guider par votre concentration, sentez la tension de la corde sous vos doigts et vivez le plaisir simple d’atteindre votre cible.

Une activité fun, ludique et accessible à tous, à partager en famille ou entre amis !

Où ? au Centre de Pleine nature de Torchamp

Pour qui ? Dès 8 ans

À prévoir Tenue confortable, chaussures fermées, cheveux attachés

Nombre limité 12 participants Sur réservation

jauge minimal 5 inscrits .

Centre de Pleine Nature de Torchamp 4 la richerie Torchamp 61330 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

English : Dans le mille initiation Tir à l’arc

