Dans le mille initiation Tir à l’arc Centre de Pleine Nature de Torchamp Torchamp

Centre de Pleine Nature de Torchamp 4 la richerie Torchamp Orne
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
2026-08-13 2026-08-20
À vos arcs, prêts, visez ! Saurez-vous tirer dans le mille ?
Ça vise, ça touche !
Prêts à devenir de véritables archers ? Venez découvrir le tir à l’arc en pleine nature et apprenez à manier l’arc et la flèche en toute sécurité avec un animateur du Centre de Pleine Nature !
Entre sous-bois et clairières, laissez-vous guider par votre concentration, sentez la tension de la corde sous vos doigts et vivez le plaisir simple d’atteindre votre cible.
Une activité fun, ludique et accessible à tous, à partager en famille ou entre amis !
Où ? au Centre de Pleine nature de Torchamp
Pour qui ? Dès 8 ans
À prévoir Tenue confortable, chaussures fermées, cheveux attachés
Nombre limité 12 participants Sur réservation
jauge minimal 5 inscrits .
Centre de Pleine Nature de Torchamp 4 la richerie Torchamp 61330 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
