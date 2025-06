Dans le monde des plantes carnivores Doville 16 juillet 2025 15:00

Manche

Dans le monde des plantes carnivores
Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l'Adriennerie
Doville
Manche

Petites mais redoutables, venez observer les différentes espèces de plantes carnivores de la Réserve. Réservation obligatoire.

Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Dans le monde des plantes carnivores

Small but formidable, come and observe the different species of carnivorous plants in the Reserve. Reservations required.

German :

Klein, aber oho: Beobachten Sie die verschiedenen Arten von fleischfressenden Pflanzen im Naturschutzgebiet. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Piccole ma formidabili, venite a vedere le diverse specie di piante carnivore della Riserva. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Pequeñas pero formidables, venga a ver las diferentes especies de plantas carnívoras de la Reserva. Imprescindible reservar.

