Dans le Murmure des mots Lecture & musique par Lucie Donet et Jean-Marc Weber Maison du Terroir Genouilly

Dans le Murmure des mots Lecture & musique par Lucie Donet et Jean-Marc Weber

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Lucie Donet (comédienne) et Jean Marc Weber (compositeur) travaillent en duo depuis dix ans sur la création de spectacles où le texte et la musique s’unissent pour rendre sensibles et vibrants les textes contemporains.

Les chevals morts porté par la voix de Lucie Donet et la guitare de Jean-Marc WEBER, nous embarque dans une course verbale vibrante contre tout ce qui nous éloigne de l’amour.

Quand je ne dis rien je pense encore, la lecture et le handpan s’entrelacent pour faire vivre la fragilité et l’intensité de ces instants de décalage, entre ce qui se dit, ce qui essaie de se dire, ce qui est pensé ou ressenti.

Textes

Les cheval morts d’Antoine Mouton

Quand je ne dis rien, je pense encore

de Camille Readman- Prudhomme. .

Maison du Terroir 3 Rue des Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

