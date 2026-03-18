Dans le pin tout est bon découverte du gemmage

Lanton Gironde

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-05-13 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02

Cet arbre élancé est généreux. Son tronc droit, les aiguilles et les morceaux d’écorces, les pommes de pin… tout sert !

Et la résine ? On récoltait ces gouttelettes en gemmant le pin que l’on appelait l’arbre d’or. En lisière de forêt, vous découvrirez avec Jean-Claude, issu d’une famille de gemmeurs, les gestes et les outils du gemmage hapchot, escouarte…

Ces drôles de mots liés à l’activité n’auront plus aucun secret pour vous. Pour clôturer cette immersion dans les traditions, laissez‑vous surprendre par une démonstration d’échasses, symbole incontournable du folklore local !

Informations pratiques

Durée: 1h30

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com

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English : Dans le pin tout est bon découverte du gemmage

L’événement Dans le pin tout est bon découverte du gemmage Lanton a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin