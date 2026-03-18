Dans le pin tout est bon découverte du gemmage Lanton
Dans le pin tout est bon découverte du gemmage Lanton mercredi 15 avril 2026.
Dans le pin tout est bon découverte du gemmage
Lanton Gironde
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22 2026-05-13 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02
Cet arbre élancé est généreux. Son tronc droit, les aiguilles et les morceaux d’écorces, les pommes de pin… tout sert !
Et la résine ? On récoltait ces gouttelettes en gemmant le pin que l’on appelait l’arbre d’or. En lisière de forêt, vous découvrirez avec Jean-Claude, issu d’une famille de gemmeurs, les gestes et les outils du gemmage hapchot, escouarte…
Ces drôles de mots liés à l’activité n’auront plus aucun secret pour vous. Pour clôturer cette immersion dans les traditions, laissez‑vous surprendre par une démonstration d’échasses, symbole incontournable du folklore local !
Informations pratiques
Durée: 1h30
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .
Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com
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English : Dans le pin tout est bon découverte du gemmage
L’événement Dans le pin tout est bon découverte du gemmage Lanton a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin