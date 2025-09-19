Dans le quotidien d’un chevalier du 14e siècle Archives départementales du Morbihan Vannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’univers d’un combattant du 14e siècle !

Dans un décor reconstitué présentant la chambre de Robert de Beaumanoir, maréchal de Bretagne lors du siège de Vannes en décembre 1342, un médiateur en costume dévoile les différents aspects de la vie quotidienne durant cette période troublée : armes et armures mais aussi vaisselle, mobilier, costumes…

Vendredi et dimanche après-midi

Animation en continu conduite par les Ateliers de l’Histoire

Entrée libre

Archives départementales du Morbihan 80, rue des Vénètes, 56000, Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne 02 97 46 32 52 https://patrimoines-archives.morbihan.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© P. Le Floc’h