Dans le silence des paumes Le Bellovidère Beauvoir

Le Bellovidère 1 Rue de la Paix Beauvoir Yonne

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-05 2025-12-07

À mi-chemin entre le théâtre documentaire et la création onirique, la pièce interroge le corps de ces mères de famille qui élèvent seules leurs enfants, tout en maintenant, comme elles le peuvent, leur carrière professionnelle et leur intimité de femme.

Un spectacle qui tente, avec tendresse et humour, de briser le silence dans lequel trop souvent la société terre ces femmes courageuses.

“?Une tendresse et une poésie qui invitent chacun à convoquer son propre imaginaire et sa sensibilité. Pour diriger les regards vers celles qu’on ne voit pas “ Anaïs Héluin / La Terrasse

“ C’est le jeu qui nous retient. Tous sont là, sans protection. On pourrait les toucher. Ils nous bouleversent avec une force qui ne s’efface pas “ Armelle Héliot (Le Masque et la Plume)

“ Avec ses jeux de lumière frôlant la pénombre — celle où aiment se perdre ceux qui ne sont pas sous les projecteurs —, sa mise en scène est d’une grande justesse. Le jeu à fleur de peau des interprètes nous bouleverse. “ Marie-Céline Nivière / L’Œil d’Olivier

“Le théâtre de Florian Pâque nous fait observer le monde tel des funambules juchés sur un fil, fragile, beau et triste à la fois.” Philippe Chevilley / Les Échos .

Le Bellovidère 1 Rue de la Paix Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 17 81 resa@lebellovidere.net

