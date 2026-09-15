Dans le silence des paumes – Saison Ah ? Maison des Cultures de Pays Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Dans le silence des paumes – Saison Ah ?

Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-30 20:30:00

fin : 2027-04-30 21:40:00

Date(s) :

2027-04-30

Cie Le nez au milieu du village (45)

“Maman pourquoi que tu me donnes jamais la main ?”

Nous avions observé les autres parents : quand ils venaient chercher leurs enfants à l’école, ils leur donnaient la main pour remonter la rue. Notre mère, non. On ne manquait pourtant ni d’attention ni d’amour à la maison. Mais quand même : pourquoi éviter toujours de nous tenir la main ? Nous sommes restés sans réponse jusqu’au soir de sa vie. Là, dans ce salon sans souvenirs, nous avons glissé notre visage dans les mains de notre mère. Et c’est au creux de ses paumes, dans les sillons qui contenaient nos larmes, que nous avons écouté l’histoire de son corps, qu’elle avait toujours voulu nous épargner.

Théâtre

Tout public dès 12 ans .

Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Dans le silence des paumes – Saison Ah ?

L’événement Dans le silence des paumes – Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine