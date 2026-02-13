Dans le vent, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Dans le vent Mercredi 15 avril, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Et si la musique avait joué un rôle décisif dans l’évolution de l’humanité !?!

Un voyage musical dans le temps et les époques. A travers les continents et les cultures.

C’est fou, décalé et poétique !

Soutiens :

DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon

Partenaires : Théatre de Givors & Les Concerts de l’Auditorium

Membre de La FEVIS, RAMDAM & Zone Franche

Public : Tout public. A partir de 8 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

Raphaël Vuillard Spectacle musical