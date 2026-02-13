Dans le vent, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
Dans le vent, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier mercredi 15 avril 2026.
Dans le vent Mercredi 15 avril, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T19:30:00+02:00
Et si la musique avait joué un rôle décisif dans l’évolution de l’humanité !?!
Un voyage musical dans le temps et les époques. A travers les continents et les cultures.
C’est fou, décalé et poétique !
Soutiens :
DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon
Partenaires : Théatre de Givors & Les Concerts de l’Auditorium
Membre de La FEVIS, RAMDAM & Zone Franche
Public : Tout public. A partir de 8 ans
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Raphaël Vuillard Spectacle musical