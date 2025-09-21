Dans le ventre de l’orgue Cathédrale Sainte-Anne Apt

Nombre de places limité – réservation conseillée. Rendez-vous à la cathédrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour tout savoir sur l’histoire et le fonctionnement de l’orgue de la cathédrale d’Apt. Possibilité de visiter l’intérieur de l’orgue et la tribune.

Par Sophie Bois avec la participation de la classe d’orgue du conservatoire de musique Pays d’Apt Luberon.

Cathédrale Sainte-Anne 104 rue René Cassin, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

© Sophie Bois