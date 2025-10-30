Dans les allées du cimetière Patrimoine funéraire et Paroles de mémoire Faux-Mazuras

Dans les allées du cimetière Patrimoine funéraire et Paroles de mémoire

Faux-Mazuras Creuse

Tarif : – – 2 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-30

2025-10-30

Lieu-souvenir, lieu-mémoire de formes et coutumes qui honorent les défunts, le cimetière est un espace patrimonial ignoré que la guide et les lectrices de ‘Partage de Lecture(s)’ vous proposent de découvrir par le geste et les paroles.

Sur réservation .

Faux-Mazuras 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

