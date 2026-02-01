Dans les allées du cimetière Saint-Martin

Cimetière Saint-Martin Brest

Entre personnalités célèbres et monuments funéraires remarquables, nous vous entrainons dans les allées de ce cimetière historique.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole, par téléphone, en ligne ou au guichet.

L’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants minimum (5) n’est pas atteint, ou en cas de météo défavorable. .

Cimetière Saint-Martin Accueil du cimetière Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

