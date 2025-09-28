Dans les Assemblées Solignac-sur-Loire
Dans les Assemblées Solignac-sur-Loire dimanche 28 septembre 2025.
Dans les Assemblées
Assemblée d’Agizoux Solignac-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Spectacle par Sol’ en Scène, dans le cadre des Journées du Patrimoine sur la vie des béates d’antan.
.
Assemblée d’Agizoux Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 74 30 25
English :
Show by Sol’ en Scène, as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), on the life of the Béates of yesteryear.
German :
Aufführung von Sol’ en Scène im Rahmen der Tage des Kulturerbes über das Leben der Béates in früheren Zeiten.
Italiano :
Uno spettacolo di Sol’ en Scène, nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, sulla vita dei Béates di un tempo.
Espanol :
Espectáculo de Sol’ en Scène, en el marco de las Jornadas del Patrimonio, sobre la vida de los Béates de antaño.
L’événement Dans les Assemblées Solignac-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay