Dans les Assemblées Solignac-sur-Loire

Dans les Assemblées Solignac-sur-Loire dimanche 28 septembre 2025.

Dans les Assemblées

Assemblée d’Agizoux Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Spectacle par Sol’ en Scène, dans le cadre des Journées du Patrimoine sur la vie des béates d’antan.

Assemblée d’Agizoux Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 74 30 25

English :

Show by Sol’ en Scène, as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), on the life of the Béates of yesteryear.

German :

Aufführung von Sol’ en Scène im Rahmen der Tage des Kulturerbes über das Leben der Béates in früheren Zeiten.

Italiano :

Uno spettacolo di Sol’ en Scène, nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, sulla vita dei Béates di un tempo.

Espanol :

Espectáculo de Sol’ en Scène, en el marco de las Jornadas del Patrimonio, sobre la vida de los Béates de antaño.

