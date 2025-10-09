DANS LES BRAS DE BRASSENS THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse
DANS LES BRAS DE BRASSENS
THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR
16.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 20:30:00
fin : 2025-10-18 21:40:00
Date(s) :
2025-10-09
En 1952, Georges Brassens avait dans son cœur 3 femmes Jeanne, Joha et Patachou. Chacune d’elle connaissait l’existence des 2 autres. Chacune tellement différente, indispensable, unique.
Corinne Calmels et ses amis nous font voyager dans le cœur de Brassens, à travers les voix de ses 3 muses. Ils nous offrent un autre regard sur cet homme libre et amoureux. Nous assistons à un spectacle immersif dans lequel se mêlent musique, illustrations, récits. C’est un enchantement … 16.8 .
English :
In 1952, Georges Brassens had 3 women in his heart: Jeanne, Joha and Patachou. Each of them knew about the other 2. Each so different, indispensable, unique.
German :
Im Jahr 1952 hatte Georges Brassens drei Frauen in seinem Herzen: Jeanne, Joha und Patachou. Jede von ihnen wusste von der Existenz der anderen beiden. Jede von ihnen war so unterschiedlich, unentbehrlich und einzigartig.
Italiano :
Nel 1952, Georges Brassens aveva 3 donne nel suo cuore: Jeanne, Joha e Patachou. Ognuna di loro sapeva delle altre due. Ognuna così diversa, così indispensabile, così unica.
Espanol :
En 1952, Georges Brassens tenía 3 mujeres en su corazón: Jeanne, Joha y Patachou. Cada una de ellas conocía a las otras 2. Cada una tan diferente, tan indispensable, tan única.
