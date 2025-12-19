DANS LES BRAS DE BRASSENS THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse

DANS LES BRAS DE BRASSENS

THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16.8 – 16.8 – 22.8 EUR

16.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-04-04 21:40:00

Date(s) :

2026-03-19

En 1952, Georges Brassens avait dans son cœur 3 femmes Jeanne, Joha et Patachou. Chacune d’elle connaissait l’existence des 2 autres. Chacune tellement différente, indispensable, unique.

Corinne Calmels et ses amis nous font voyager dans le cœur de Brassens, à travers les voix de ses 3 muses. Ils nous offrent un autre regard sur cet homme libre et amoureux. Un spectacle immersif dans lequel se mêlent musique, illustrations, récits. Un enchantement … 16.8 .

English :

In 1952, Georges Brassens had 3 women in his heart: Jeanne, Joha and Patachou. Each of them knew about the other 2. Each so different, indispensable, unique.

