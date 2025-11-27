DANS LES BRAS D’PIT LE CITRON BLEU Toulouse

DANS LES BRAS D’PIT

Brad Pitt ne sera pas présent dans ce spectacle. Moi, oui. Vous aussi.

On parlera donc beaucoup moins de lui, et un peu plus de vous.

Venez dans les bras d’Pit avec vos questions et vos histoires les plus absurdes elles pourraient bien finir sur scène…

Spectacle particulièrement interactif. 12 .

English :

Brad Pitt won’t be in the show. But I will. So will you.

German :

Brad Pitt wird in dieser Show nicht auftreten. Ich aber schon. Sie auch.

Italiano :

Brad Pitt non parteciperà allo spettacolo. Ma io sì. E anche voi.

Espanol :

Brad Pitt no estará en el programa. Pero yo sí. Y tú también.

