Dans les coulisses de la bibliothèque Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble

Dans les coulisses de la bibliothèque Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Envie de découvrir ce que le public ne voit jamais ?

Partez pour une visite des magasins de conservation de la bibliothèque, là où sont soigneusement gardés les trésors de la bibliothèque !

Vous entrerez dans les espaces fermés au public et admirerez des documents patrimoniaux exceptionnellement présentés pour l’occasion.

Une immersion dans les coulisses du patrimoine écrit !

Pour des raisons de conservation, les sacs devront être déposés au vestiaire avant la visite.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx [{« type »: « link », « value »: « https://bm-grenoble.fr/accueil-portal.aspx »}] La bibliothèque est construite sur un terrain de 1700 m² selon un plan rectangulaire avec une des extrémités en arrondi tandis que l’autre présente une façade aveugle. Elle est couverte d’un toit terrasse. Cet édifice en béton armé est porté par 326 pieux moulés dans le sol, de 12 à 14 mètres de longueur. Les sous-sols sont occupés par les locaux techniques. Au rez-de-chaussée, se trouve le grand hall d’accueil. Les 4 étages suivants (1, 2, 3 et 4) abritent les 33 kms de rayonnage du silo (lieu de stockage des livres). Le 5e étage est dévolu en partie aux dépôts ainsi qu’à la consultation. La grande salle pour le public (capacité de 250 places) partage le 6e étage avec le service administratif. Il existe un 7e étage pour des bureaux et des loges. Au total, la bibliothèque conserve dans ses murs 800 000 ouvrages. Tram A et C : arrêt Chavant. Bus C1, C4, 18 : arrêt Chavant. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

©Sylvain Frappat, magasin de conservation, bibliothèque municipale, ville de Grenoble, 2017