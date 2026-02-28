Dans les coulisses de la bibliothèque Marguerite Durand Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris

Fille naturelle, comédienne, journaliste, épouse puis divorcée, patronne de presse, féministe, suffragiste, militante de la cause animale, syndicaliste et créatrice de la première bibliothèque spécialisée en histoire des femmes : Marguerite Durand fut tout cela et plus !

Fondée en 1932 grâce au don de ses collections collectées tout au long de sa vie à la Ville de Paris, la bibliothèque qui porte son nom conserve une riche documentation sur l’histoire des femmes et du féminisme.

Guidé·es par une bibliothécaire, vous découvrirez les grands moments de l’histoire des femmes de la révolution française à nos jours à travers les collections exceptionnelles de la bibliothèques : archives manuscrites, photographies, objets…

C’est désormais une tradition : chaque année, pour le 8 mars, on vous propose de venir rencontrer les grandes héroïnes de l’Histoire des femmes en vous ouvrant les portes de nos magasins.

Le samedi 07 mars 2026

de à

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris



