Dans les coulisses de la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Au sein de la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, toute une équipe œuvre dans l’ombre et mobilise un vaste réseau d’acteurs au sein de l’université et alentours, pour offrir des espaces de travail accueillants et des services utiles aux différents publics.

Le temps d’un jeu, plongez dans leur quotidien et surmontez les imprévus du département des Services aux publics !

L’atelier se conclura par une visite des espaces internes de la bibliothèque, habituellement inaccessibles.

Cet atelier sera animé par l’équipe du département des Services aux publics de la BSN, dans le cadre des Ateliers ouverts à tous.

Dans une bibliothèque, le silence règne, tout semble calme…

Et pourtant en coulisses, c’est souvent l’effervescence !



Glissez-vous dans la peau des bibliothécaires et relevez les défis du département des Services aux publics !

Le lundi 23 mars 2026

de 12h00 à 14h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

