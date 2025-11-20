Dans les coulisses de la conception de vos équipements industriels de demain : découvrez les métiers d’Energence Energence Brignais

Dans les coulisses de la conception de vos équipements industriels de demain : découvrez les métiers d’Energence Jeudi 20 novembre, 09h30 Energence Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Avec plus de 25 ans d’expérience, Energence impulse la transformation des entreprises en automatisant et en digitalisant les process industriels et en fabriquant des machines spéciales.

Venez découvrir nos métiers au cœur d’une industrie : présentation de nos métiers, visite de nos locaux, atelier câblage et échanges avec nos collaborateurs.

Energence 3 rue de l’industrie 69530 Brignais Brignais 69530 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LjrvtWtw0EuFyLCUzjyU-g18qmT4Dg5NjDCrZqeViTRUODlXRjZZT0hRT1dDT0UzSFZKU0g2VTRKQy4u »}]

Venez découvrir nos métiers au cœur d’une industrie : présentation de nos métiers, visite de nos locaux, atelier câblage et échanges avec nos collaborateurs. Automatisme Machines spéciales