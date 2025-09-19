Dans les coulisses de la Halle 07 Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One Saint-Chamond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les coulisses des travaux de réhabilitation de la Halle 07 à travers le reportage photographique d’Arnaud Rodamel. Au fil de l’exposition, suivez l’évolution de cet édifice emblématique entre les traces de son passé, les nouveaux matériaux, l’architecture du bâtiment et les hommes et les machines qui façonnent le renouveau de la halle.

Du 15 septembre au 4 octobre aux horaires d’ouverture du cinéma

Cinéma Véo Grand Lumière Hall in One 3 rue maurice bonnevialle 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Arnaud Rodamel