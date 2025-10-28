Dans les coulisses de la station

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 10:30:00

fin : 2026-02-19 11:30:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Plongez dans l’envers du décor dameuse, échanges avec les pisteurs et reportage captivant sur leur métier.

Envie de découvrir l’envers du décor d’une station de ski ? Plongez dans les coulisses de la station du Lac Blanc et partez à la rencontre de ceux qui œuvrent chaque jour pour garantir des conditions optimales sur les pistes.

Au programme

Présentation de la dameuse nordique et de son rôle essentiel dans l’entretien des pistes.

Échange avec les pisteurs secouristes pour mieux comprendre leur métier, de la prévention des risques à l’intervention en cas d’accident.

Diffusion d’un reportage France 3 pour une immersion encore plus complète dans leur quotidien.

Un moment instructif et convivial pour en apprendre davantage sur les coulisses de la station et le travail des professionnels de la montagne.

Sur inscription auprès de l’office de tourisme. 0 .

Col du Calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

English :

Take a behind-the-scenes look at the snow groomers, talk to the pisteurs and read a captivating report on their profession.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt hinter den Kulissen: Pistenraupe, Austausch mit Pistenarbeitern und eine fesselnde Reportage über ihren Beruf.

Italiano :

Date un’occhiata al dietro le quinte dei battipista, parlate con i pattugliatori e leggete un’avvincente relazione sul loro lavoro.

Espanol :

Eche un vistazo entre bastidores a las máquinas pisanieves, hable con los patrulleros de esquí y lea un cautivador reportaje sobre su trabajo.

L’événement Dans les coulisses de la station Orbey a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg