Dans les coulisses de l’autocross Servilly

Dans les coulisses de l’autocross

Circuit des Graves Servilly Allier

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Découvrez une discipline méconnue l’autocross. Gilles vous fera parcourir tous les méandres de cette piste en terre accueillant des courses folles et bien plus. Réservation obligatoire.

Circuit des Graves Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 08 39 contact@lapalissetourisme.com

English : Behind the scenes at the autocross

Discovery of an unknown sport uatocross. You will cross all the meanders of this earth track which welcome crazy races. Mandatory registration.

German :

Entdecken Sie eine unbekannte Disziplin: Autocross. Gilles führt Sie durch alle Windungen dieser Erdpiste, auf der verrückte Rennen und vieles mehr stattfinden. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite una disciplina poco conosciuta: l’autocross. Gilles vi accompagnerà in tutte le curve di questa pista sterrata, sede di gare pazzesche e di molto altro ancora. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Descubre una disciplina poco conocida: el autocross. Gilles te llevará por todos los vericuetos de esta pista de tierra, sede de carreras locas y mucho más. Imprescindible reservar.

