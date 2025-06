Dans les coulisses de l’entreprise Granulats Vicat Auvergne – Route de St Hilaire RD 42 Bas-en-Basset 24 juillet 2025 10:00

Dans les coulisses de l'entreprise Granulats Vicat Auvergne

Visite de l’exploitation d’une carrière de roche massive, avec présentation du matériel et des étapes de production forage, minage, concassage et vente des matériaux. Inscription dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Route de St Hilaire RD 42 Pont Rouge

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visit to a solid rock quarry, with presentation of equipment and production stages: drilling, mining, crushing and sale of materials. Registration at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Besichtigung des Betriebs eines Steinbruchs für massiven Fels mit Vorstellung der Geräte und der Produktionsschritte: Bohren, Sprengen, Brechen und Verkauf der Materialien. Anmeldung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Visita a una cava di roccia solida, con presentazione delle attrezzature e delle fasi di produzione: perforazione, estrazione, frantumazione e vendita dei materiali. Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Visita a una cantera de roca maciza, con presentación del equipamiento y de las etapas de producción: perforación, extracción, trituración y venta de materiales. Inscripción en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

