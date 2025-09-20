Dans les coulisses de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville La Baule-Escoublac

Dans les coulisses de l’Hôtel de Ville 20 et 21 septembre Hôtel de Ville Loire-Atlantique

Entrée gratuite et sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

La visite guidée de l’Hôtel de Ville (monument emblématique de l’architecture des années 1970) vous permettra de découvrir la face cachée de ce lieu (le bureau du Maire, la salle du conseil, la salle des mariages) mais aussi de retracer l’histoire de la cité balnéaire de La Baule-Escoublac et d’évoquer l’architecture du bâtiment à travers des documents d’archives.

Hôtel de Ville 7 Avenue Olivier Guichard 44 500 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

©Mairie de La Baule