Dans les coulisses de l’industrie Julien SAS Julien SAS Le Creusot

Julien SAS 15 allée des Bruyères Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-15 15:30:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-10-13 2025-12-01

Julien S.A.S., fondée en 1972 par Guy Julien, et dirigée actuellement par ses fils Eric et Jean-Pierre, est une société par actions simplifiée située au Creusot, en Bourgogne.

Spécialisée dans la fabrication de moules techniques, Julien S.A.S. conçoit des équipements destinés à l’habillage intérieur des véhicules automobiles, comme les panneaux de portes ou les tableaux de bord. Elle travaille avec de grands constructeurs tels que Renault, BMW, McLaren, Stellantis…

La société a aussi développé de nouveaux secteurs d’activité comme :

– la restauration de monuments historiques, nous avons été sollicités pour les chantiers de Notre-Dame de Paris , du palais de justice de Paris, du château de Vincennes…

– la fabrication de pièces en petite série

– l’intégration robotique sur ligne de production.

Depuis 2010, Julien S.A.S. fait partie du cluster AgroComposites Entreprises, un regroupement d’industriels, chercheurs et designers visant à promouvoir les matériaux végétaux comme le chanvre et le lin dans l’industrie automobile. Ces matériaux sont écologiques et presque aussi solides que la fibre de verre, ce qui permet de fabriquer des voitures plus faciles à recycler.

En 2023, Julien S.A.S. est sollicitée pour participer à un projet emblématique la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris. Elle a fabriqué des gabarits en bois pour former les plaques de plomb qui couvrent la flèche, le travail a été fait à partir de modèles 3D, avec des essais et usinages précis.

Vous serez accueilli(e) et guidé(e) sur place par un représentant de l’entreprise.

Durée 1h30.

Inscription possible jusqu’au 13 juillet 18h.

Consignes à respecter :

– visite ouverte aux personnes âgées de 10 ans minimum

– les enfants devront être accompagnés d’un adulte identifié au départ du groupe

– porter une tenue adaptée et des chaussures plates fermées

– animaux non admis.

Tout visiteur ne respectant pas ces consignes pourra se voir refuser l’accès.

Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’un remboursement ou d’une modification. .

Julien SAS 15 allée des Bruyères Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

