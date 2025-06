Dans les coulisses de l’industrie Michelin Blanzy – Z.I. La Fiolle Blanzy 28 juin 2025 09:00

Saône-et-Loire

Dans les coulisses de l’industrie Michelin Blanzy Z.I. La Fiolle Michelin Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 12:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Le site de Michelin Blanzy, construit en 1970, accueille le savoir-faire de 1200 salariés.

L’usine s’étend sur 40 hectares et est dédiée à la fabrication de matériaux semi-finis, composants du pneumatique, et de produits finis, le pneumatique en lui-même. Ces deux activités principales produisent pour des marchés différents les semi finis pour les usines Michelin en Europe et les produits finis pour des clients dans le monde entier dans les secteurs de la construction, la mobilité de défense, la manutention et les mines.

Au cours de la visite, vous aurez l’occasion de découvrir le procédé de fabrication du pneumatique à travers différents ateliers de production.

Vous serez accueilli(e) et guidé(e) sur place par un salarié de l’entreprise.

Durée 3h30.

Inscription possible jusqu’au 20 juin 18h.

Consignes à respecter

– visite ouverte aux personnes âgées de 10 ans minimum

– inaccessibilité aux personnes à mobilité réduite

– pièce d’identité valide à fournir à l’inscription et à présenter au contrôle le jour de la visite (carte d’identité ou passeport uniquement)

– garder les cheveux attachés

– porter un pantalon et des chaussures plates fermées

– pas de vêtements flottants (écharpe, cravate, etc.)

– retrait des bagues pendant la visite

– photos interdites pendant la visite

– animaux non admis.

Tout visiteur ne respectant pas ces consignes pourra se voir refuser l’accès. .

Z.I. La Fiolle Michelin

Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

English : Dans les coulisses de l’industrie Michelin Blanzy

German : Dans les coulisses de l’industrie Michelin Blanzy

Italiano :

Espanol :

L’événement Dans les coulisses de l’industrie Michelin Blanzy Blanzy a été mis à jour le 2025-06-15 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II