Dans les coulisses de l’industrie So Bag Z.I. La Fiolle, Rue Claude Boucher Blanzy

Informations pratiques

Blanzy

Dans les coulisses de l’industrie So Bag

Z.I. La Fiolle, Rue Claude Boucher So Bag Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-09-15 2026-11-03

Chez So Bag, l’industrie se vit… et se visite !

Implantée à Blanzy depuis plus de 12 ans, So Bag conçoit et fabrique des emballages techniques, principalement des Big Bags, à destination de secteurs aussi variés que l’agroalimentaire, la chimie ou l’industrie pharmaceutique. Engagée dans une transformation profonde vers un modèle plus sobre et circulaire, l’entreprise mise sur l’innovation et la coopération pour inventer les solutions de demain.

En participant au programme « Dans les coulisses de l’industrie », So Bag souhaite partager son savoir-faire, valoriser les métiers de la production textile technique et sensibiliser le grand public aux enjeux de transformation écologique dans l’industrie.

Vous serez accueilli(e) et guidé(e) sur place par un représentant de l’entreprise.

Durée 1h30.

Inscription possible jusqu’à la veille 18h.

Consignes à respecter

– visite ouverte aux personnes âgées de 10 ans minimum

– enfants accompagnés d’un adulte identifié au départ du groupe

– inaccessibilité aux personnes à mobilité réduite

– porter un pantalon et des chaussures plates fermées

– ne pas porter de vernis à ongles

– ne pas porter de bijoux, ils devront être retirés avant l’entrée en production (les piercings ne pouvant être retirés seront couverts par du ruban adhésif fourni)

– des blouses, charlottes et cache-barbes seront fournis

– animaux non admis

Tout visiteur ne respectant pas ces consignes pourra se voir refuser l’accès.

Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’un remboursement ou d’une modification. .

Z.I. La Fiolle, Rue Claude Boucher So Bag Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : Dans les coulisses de l’industrie So Bag

L’événement Dans les coulisses de l’industrie So Bag Blanzy a été mis à jour le 2026-07-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II