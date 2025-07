Dans les coulisses de l’industrie So Bag Z.I. La Fiolle, Rue Claude Boucher Le Creusot

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-07-22 10:00:00

fin : 2025-09-16

2025-07-22 2025-09-16 2025-11-04

So Bag est fabricant et concepteur de Big Bag. L’entreprise travaille notamment pour l’agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, le BTP, la collecte des déchets.

Vous serez accueilli(e) et guidé(e) sur place par un représentant de l’entreprise.

Durée 1h à 1h30.

Inscription possible jusqu’à la veille 18h.

Consignes à respecter

– visite ouverte aux personnes âgées de 10 ans minimum

– enfants accompagnés d’un adulte identifié au départ du groupe

– inaccessibilité aux personnes à mobilité réduite

– porter un pantalon et des chaussures plates fermées

– ne pas porter de vernis à ongles

– ne pas porter de bijoux, ils devront être retirés avant l’entrée en production (les piercing ne pouvant être retirés seront couverts par du ruban adhésif fourni)

– des blouses, charlottes et cache-barbes seront fournis

– animaux non admis

Tout visiteur ne respectant pas ces consignes pourra se voir refuser l’accès.

Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’un remboursement ou d’une modification. .

Z.I. La Fiolle, Rue Claude Boucher So Bag Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

