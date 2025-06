Dans les coulisses de l’industrie, visites d’entreprises Blanzy 28 juin 2025 07:00

Saône-et-Loire

Dans les coulisses de l'industrie, visites d'entreprises

Une immersion unique au cœur de l’industrie, pour voir, comprendre et transmettre.

Découvrez des secteurs porteurs, des métiers et des technologies d’avenir qui font la spécificité de Creusot Montceau, territoire de tradition industrielle. Dès cet été, poussez la porte d’entreprises de la région pour découvrir leur fonctionnement, leurs productions et faire connaissance avec leurs équipes. Filières des transports, de la métallurgie, de la mécanique et de la maintenance, du textile… ces univers s’ouvrent à vous. .

Chateau de la Verrerie

Blanzy 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

