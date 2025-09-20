Dans les coulisses des archives Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Bourges

Dans les coulisses des archives Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Bourges samedi 20 septembre 2025.

Dans les coulisses des archives 20 et 21 septembre Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Partez à la découverte des coulisses des archives départementales du Cher, un patrimoine sans cesse renouvelé et des métiers hors du commun : 2 salles de lecture, centres de documentation, salle de tri et magasins de conservation, mais également ateliers de restauration, comme celui consacré aux sceaux.

Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Rue Heurtault-de-Lamerville 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 55 82 60 http://archives18.fr La direction des Archives départementales et du patrimoine est un service du Conseil départemental du Cher.

Sa mission est de collecter, conserver et faire connaître le patrimoine du département : patrimoine écrit, avec les Archives départementales du Cher et patrimoine architectural et mobilier, avec le service du patrimoine.

Structure unique en France, le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher a été construit en synergie avec les Archives départementales. Son espace d’exposition permanente a pour thème central l’histoire de la ligne de démarcation.

Partez à la découverte des coulisses des archives départementales du Cher, un patrimoine sans cesse renouvelé et des métiers hors du commun : 2 salles de lecture, centres de documentation, salle de…

DADP18