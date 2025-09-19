Dans les coulisses des archives Archives départementales du Morbihan Vannes

Vendredi à 19h, 20h, 21h. –

Dimanche à 11h, 14h30, 15h15, 16h, 16H30, 17h. /

Durée : 45 à 55 min. Inscription sur place le jour même.

Groupe de 20 personnes maximum par visite.

Visite commentée du bâtiment des Archives et découverte de l’univers d’une profession méconnue, celle de l’archiviste.

Archives départementales du Morbihan 80, rue des Vénètes, 56000, Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne 02 97 46 32 52 https://patrimoines-archives.morbihan.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Fanch Galivel