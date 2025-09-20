Dans les coulisses des Archives départementales – Centre historique Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique Agen

Gratuit. Départ des visites : 14h, 15h, 16h et 17h.

Visite des coulisses des Archives départementales de Lot-et-Garonne

Poussez les portes du bâtiment historique des Archives et partez à la découverte de ses collections précieuses.

Une occasion unique de comprendre le fonctionnement des archives, leur rôle dans la conservation de la mémoire collective et de découvrir de vieux documents.

Archives départementales de Lot-et-Garonne – Centre historique 3 place de Verdun, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 69 42 67 https://archivesdepartementales.lotetgaronne.fr/accueil De conception révolutionnaire lors de sa construction, en 1907, cet immeuble abrite aujourd’hui les collections historiques du XIIe siècle à 1940.

L’architecte Albert Coureau utilisa des matériaux modernes : poutres et solivages en béton armé, tabliers de planchers et poutrelles des rayonnages en fonte ajourée. Il les dissimula toutefois derrière une façade académique de style Belle Époque.

© Archives départementales de Lot-et-Garonne