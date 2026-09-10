Dans les coulisses des Archives : visite guidée spéciales familles, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères

Informations pratiques

Dans les coulisses des Archives : visite guidée spéciales familles 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Isère Isère

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Pour enfants accompagnés d’un ou deux adulte(s). Age conseillé : à partir de 7 ans. Durée : 1h15

Réservation obligatoire au 04 76 54 37 81

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Guidé par les agents des Archives, partez à la découverte des espaces de travail habituellement fermés au public. Un parcours adapté aux petits et grands pour découvrir les missions et les métiers des Archives.

Archives départementales de l’Isère 12 Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 http://www.archives-isere.fr

Journées européennes du patrimoine

Archives départementales de l’Isère