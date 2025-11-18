Dans les coulisses des séries XILAM Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:30 – 15:30

Gratuit : oui Gratuit, réservation conseillée.

Influences majeures, folles ambitions, intuitions décisives… Comment un petit studio français a conquis la planète cartoon avec une vision singulière et exigeante. Venez rencontrer Marc du Pontavice, le fondateur du studio Xilam et Hugo Gittard auteur et réalisateur, pour une conférence illustrée accessible à tous.Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.extranimation.fr/