Dans les coulisses du cinéma-théâtre, Espace Jean Vilar, Arcueil
dimanche 20 septembre 2026 · Espace Jean Vilar · Arcueil
Informations pratiques
Dans les coulisses du cinéma-théâtre Dimanche 20 septembre, 13h00 Espace Jean Vilar Val-de-Marne
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Venez visiter notre cinéma-théâtre, riche d’une longue histoire (d’abord salle des fêtes à la fin du XiXe siècle) qui a fêté récemment ses 30 ans sous son visage actuel.
Vous pourrez accéder aux loges, aux cabines de projection, à la scène. Découvrez l’envers du décor.
Réservations indispensables, nombre de places limitées.
Espace Jean Vilar 3 Rue Paul Signac, 94110 Arcueil, France Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 24 25 55 »}, {« type »: « email », « value »: « jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr »}]
Venez visiter notre cinéma-théâtre, riche d’une longue histoire (d’abord salle des fêtes à la fin du XiXe siècle) qui a fêté récemment ses 30 ans sous son visage actuel.
©VilleArcueil
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