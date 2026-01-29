Dans les coulisses du Dôme Bac à sable Le Dôme Caen

Dans les coulisses du Dôme Bac à sable

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

En fait, Le Dôme, c’est quoi ? Un musée, une bibliothèque, un centre de recherche, un espace de travail ? Est-ce que j’ai le droit d’y rentrer ? Avec mes enfants, mes ami·e·s ? Pour quoi faire ? M’amuser, apprendre, échanger, collectiver ? Est-ce que je dois réserver ? Et c’est combien ?

Si vous vous êtes déjà posé l’une ou plusieurs de ces questions, nous vous donnons rendez-vous chaque premier samedi du mois à 14h. Durant deux heures, un·e membre de l’équipe vous guide dans vos premiers pas au Dôme pour vous faire découvrir tous ses recoins, ses activités et ses équipements. Elle ou il vous présente également les prototypes phares qui racontent notre projet et l’histoire du lieu. À la fin de cette visite, vous saurez tout et vous ressortirez, nous l’espérons, plein·e d’envies et d’idées créatives !

Ce samedi 07 mars 2026, de 14h à 16h, suivez notre guide et découvrez le Bac à sable à réalité augmentée modelez du sable, créez des paysages, observez crues et reliefs se transformer sous vos mains grâce à la réalité augmentée.

L’invitation vous tente ? Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit ! .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Dans les coulisses du Dôme Bac à sable

In fact, what is Le Dôme? A museum, a library, a research center, a workspace? Am I allowed inside? With my children, my friends? What’s the point? Have fun, learn, exchange, collect? Do I have to reserve? And how much is it?

