Dans les coulisses du Dôme Des générations plastiques 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Dans les coulisses du Dôme Des générations plastiques

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Curieuses, curieux à vos agendas ! Vous aimeriez savoir ce qu’est Le Dôme mais vous n’avez jamais osé franchir la porte ! Alors rendez-vous chaque premier samedi du mois* à 14h pour obtenir les réponses à vos questions !

Curieuses, curieux à vos agendas ! Vous aimeriez savoir ce qu’est Le Dôme mais vous n’avez jamais osé franchir la porte ! Alors rendez-vous chaque premier samedi du mois* à 14h pour obtenir les réponses à vos questions !

En fait, Le Dôme, c’est quoi ? Un musée, une bibliothèque, un centre de recherche, un espace de travail ? Est-ce que j’ai le droit d’y rentrer ? Avec mes enfants, mes ami·e·s ? Pour quoi faire ? M’amuser, apprendre, échanger, collectiver ? Est-ce que je dois réserver ? Et c’est combien ?

Si vous vous êtes déjà posé l’une ou plusieurs de ces questions, nous vous donnons rendez-vous chaque premier samedi du mois à 14h. Durant deux heures, un·e membre de l’équipe vous guide dans vos premiers pas au Dôme pour vous faire découvrir tous ses recoins, ses activités et ses équipements. Elle ou il vous présente également les prototypes phares qui racontent notre projet et l’histoire du lieu. À la fin de cette visite, vous saurez tout et vous ressortirez, nous l’espérons, plein·e d’envies et d’idées créatives !

Ce samedi 15 novembre 2025, de 14h à 16h, suivez notre guide et découvrez le protocole de sciences participatives “des générations plastiques”. Après plusieurs mois de co-construction avec les publics, le kit est lancé ! Venez le découvrir et rejoignez cette grande expérience qui questionne nos usages et la dégradabilité des bioplastiques (PHA).

L’invitation vous tente ? Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit !

*La visite a exceptionnellement été décalée au 2ème samedi pour ce mois de novembre 2024. .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Dans les coulisses du Dôme Des générations plastiques

Curious? Mark your calendars! You’d like to know what Le Dôme is, but you’ve never dared go through the door! Then meet us every first Saturday of the month* at 2pm to get your questions answered!

German : Dans les coulisses du Dôme Des générations plastiques

Neugierig, neugierig, neugierig: Machen Sie sich einen Terminplan! Sie möchten wissen, was Le Dôme ist, haben sich aber noch nie getraut, durch die Tür zu gehen? Dann besuchen Sie uns jeden ersten Samstag im Monat* um 14 Uhr, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten!

Italiano :

Preparate le vostre agende! Vorreste sapere cos’è Le Dôme, ma non avete mai osato varcare la porta! Allora incontriamoci ogni primo sabato del mese* alle 14.00 per trovare le risposte alle vostre domande!

Espanol :

¡Prepara tu agenda! Le gustaría saber qué es Le Dôme, ¡pero nunca se ha atrevido a cruzar la puerta! Nos vemos todos los primeros sábados de mes* a las 14.00 h para responder a tus preguntas

L’événement Dans les coulisses du Dôme Des générations plastiques Caen a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Caen la Mer