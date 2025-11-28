Dans les coulisses du Dôme les refuges des animaux 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Dans les coulisses du Dôme les refuges des animaux

Ce samedi 10 janvier 2026, suivez notre guide à la découverte de nichoirs, mangeoires et autres abris à animaux fabriqués au Fablab du Dôme. L’occasion de découvrir leur secrets de fabrication et des protocoles de sciences participatives sur les insectes, les oiseaux, les chauve-souris.

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Dans les coulisses du Dôme les refuges des animaux

This Saturday, January 10, 2026, follow our guide to discover the nesting boxes, feeders and other animal shelters made at the Fablab du Dôme. This is your chance to discover the secrets of their manufacture, as well as participatory science protocols for insects, birds and bats.

