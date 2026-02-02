Dans les coulisses du Dôme les refuges des animaux 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Dans les coulisses du Dôme les refuges des animaux

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Curieuses, curieux à vos agendas ! Vous aimeriez savoir ce qu’est Le Dôme mais vous n’avez jamais osé franchir la porte ! Alors rendez-vous chaque premier samedi du mois* à 14h pour obtenir les réponses à vos questions !

Curieuses, curieux à vos agendas ! Vous aimeriez savoir ce qu’est Le Dôme mais vous n’avez jamais osé franchir la porte ! Alors rendez-vous chaque premier samedi du mois* à 14h pour obtenir les réponses à vos questions !

*En fait, Le Dôme, c’est quoi ? Un musée, une bibliothèque, un centre de recherche, un espace de travail ? Est-ce que j’ai le droit d’y rentrer ? Avec mes enfants, mes ami·e·s ? Pour quoi faire ? M’amuser, apprendre, échanger, collectiver ? Est-ce que je dois réserver ? Et c’est combien ?

Si vous vous êtes déjà posé l’une ou plusieurs de ces questions, nous vous donnons rendez-vous chaque premier samedi du mois à 14h. Durant deux heures, un·e membre de l’équipe vous guide dans vos premiers pas au Dôme pour vous faire découvrir tous ses recoins, ses activités et ses équipements. Elle ou il vous présente également les prototypes phares qui racontent notre projet et l’histoire du lieu. À la fin de cette visite, vous saurez tout et vous ressortirez, nous l’espérons, plein·e d’envies et d’idées créatives !

Ce samedi 4 avril 2026, de 14h à 16h, suivez notre guide à la découverte de nichoirs, mangeoires et autres abris à animaux fabriqués au Fablab du Dôme. L’occasion de découvrir leur secrets de fabrication et des protocoles de sciences participatives sur les insectes, les oiseaux, les chauve-souris ….

L’invitation vous tente ? Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit ! .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans les coulisses du Dôme les refuges des animaux

Curious? Mark your calendars! You’d like to know what Le Dôme is, but you’ve never dared go through the door! Then meet us every first Saturday of the month* at 2pm to get your questions answered!

L’événement Dans les coulisses du Dôme les refuges des animaux Caen a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Caen la Mer