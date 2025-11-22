Dans les coulisses du jeu de société avec Rémi et Nathalie Saunier Médiathèque Cognac

Dans les coulisses du jeu de société avec Rémi et Nathalie Saunier

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

Rencontrez Rémi et Nathalie Saunier, auteurs de jeux de société à l’univers ludique et inventif !

Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

English :

Behind the scenes of board games with Rémi and Nathalie Saunier

Meet Rémi and Nathalie Saunier, authors of a playful and inventive world of board games!

German :

Hinter den Kulissen der Brettspiele mit Rémi und Nathalie Saunier

Lernen Sie Rémi und Nathalie Saunier kennen, Autoren von Gesellschaftsspielen mit einer spielerischen und erfinderischen Welt!

Italiano :

Dietro le quinte dei giochi da tavolo con Rémi e Nathalie Saunier

Incontrate Rémi e Nathalie Saunier, autori di giochi da tavolo divertenti e inventivi!

Espanol :

Entre bastidores de los juegos de mesa con Rémi y Nathalie Saunier

Conozca a Rémi y Nathalie Saunier, autores de divertidos e ingeniosos juegos de mesa

