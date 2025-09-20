Dans les coulisses du Musée National de l’Automobile Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse

Dans les coulisses du Musée National de l’Automobile 20 et 21 septembre Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Musée de l’Automobile de Mulhouse abrite l’une des plus fabuleuses collections au monde : plus de 600 véhicules de 1878 à nos jours, dont une cinquantaine sont maintenus en état de marche. Comment sont restaurés et entretenus ces véhicules de tous âges ? Comment conjuguer authenticité et réparations ? L’équipe de restauration du musée vous invite à découvrir son atelier.

La visite libre de l’atelier de restauration est gratuite.

La visite des expositions – permanente et temporaire – demeure payante.

Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf 17 Rue de la Mertzau, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 89 33 23 21 https://www.musee-automobile.fr/ Le Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf présente l’une des plus grandes collections de voitures au monde. Il s’étend sur plus de 20 000m2 et occupe les bâtiments d’une filature textile construite en 1880 et rachetée par les Frères Schlumpf en 1957. L’ensemble est classé au titre des Monuments historiques depuis 1979.

Le musée abrite plus de 600 véhicules de 1878 à nos jours, dont une cinquantaine est maintenue en état de marche.

Le musée contient différents espaces :

L’espace “Aventure automobile” retrace l’histoire de l’automobile de 1878 à nos jours, au travers de 243 voitures. Les 800 lampadaires, identiques à ceux du pont Alexandre III à Paris, ont été créés à la demande de Fritz Schlumpf.

L’espace “Course automobile” va vous transporter sur la ligne de départ avec des modèles sportifs emblématiques. L’immersion sera totale grâce au décor et aux bruitages.

L’espace “Chefs-d’œuvre” regroupe 80 des plus belles voitures des années 30. Vous pourrez admirer des deux prestigieuses Bugatti royales de type 41, dont le coupé Napoléon ayant appartenu à Ettore Bugatti.

L’Autodrome est un véritable théâtre de plein air composé de 3 anneaux et pouvant accueillir jusqu’à 4500 personnes dans les gradins. Des spectacles, animations et défilés de voitures sont régulièrement proposés. 30 voitures peuvent stationner sur le paddock non couvert et le clubhouse avec garage permet aux clubs et associations de collectionneurs de se regrouper. Tram 1 (arrêt Musée de l’Auto), parking.

© m2A – Marie Nussbaumer